Про це інформує норвезьке видання Dagsavisen з посиланням на заяву Столтенберга.

На запитання, чи є якісь обмеження на тип зброї, яку країни НАТО постачатимуть Україні, генсек Північноатлантичного альянсу відповів: "Звичайно, ми завжди повинні думати, яку зброю ми даємо. Ми бачили розвиток типу зброї, необхідної у зв'язку з розвитком війни".

Столтенберг наголосив, що надавати Україні сучасні винищувачі нині доцільно.

"Це цілком можливо. Ми домовилися розпочати підготовку пілотів. Але це окреме рішення, яке потрібне, перш ніж ми поставимо сучасні винищувачі. Ми стали на крок ближче до надання такого типу зброї, але пізніше", - відповів генеральний секретар.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО.