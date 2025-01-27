Армія РФ намагається закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра, - ОСУВ "Херсон"
Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро
Про це заявив речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль у брифінгу.
"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Всього у період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів і завдав 3 авіаудари.
За словами речника, було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій. Усі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками.
Втрати ворога склали 122 російських загарбники вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.
- Українських військових вивели з південної частини Великої Новосілки на Донеччині з метою уникнути оточення, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
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