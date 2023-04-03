Про це він розказав в етері Еспресо.

"F-16 набагато краще за сучасні російські літаки. Однак росіяни розробляють порівняльні таблиці про можливий бій між МіГ-29 і F-16, щоб показати, що це літаки приблизно однакового класу. Але нічого подібного. Є велика різниця між всіма літаками РФ і F-16, яка полягає у тому, що F-16 менш помітний для РЛС та бортових радарів ворога, бо у нього ефективна відбиваюча поверхня лише 1 кв.м, а МіГ-29 має 29 кв.м. Тобто F-16 менш помітний. Також у нього є бортовий радар, який бачить кілометрів на сто далі повітряну ціль, ніж ворог. І ракети, які використовує F-16, є більш далекобійними, які летять далі на 50-70 км, ніж ракети того ж МіГ-29", - прокоментував військовий аналітик.

Олексій Гетьман зауважив, що можливий повітряний бій між МіГ-29 і F-16 просто не розпочався б через те, що F-16 побачить ворожий літак раніше і знищить його.

"Навіть 20-30, не кажучи про 100, літаків F-16 надали б нам повну перевагу у повітрі. А якщо у нас було б 500 або 1000 МіГ-29, то все одно ми досягли б, у кращому випадку, приблизного паритету з літаками ворога, але не перевагу. По-перше, F-16 – багатофункціональний літак, може бути і як винищувач, і як штурмовик, і як легкий бомбардувальник, також цей літак можемо розглядати і як частину протиповітряної оборони. Наші летовища готові для F-16, наземний персонал теж в цілому готовий, пілоти не бачать складнощів у навчанні, тобто нема ніяких технічних перепон для використання цих літаків, скоріше є якась політична перепона", - сказав Гетьман.