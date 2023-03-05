Двоє українських пілотів прибули в США для навчання на симуляторах винищувачів F-16, - NBC
Двоє пілотів з України перебувають в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюють на тренажерах літаків, зокрема F-16
Про це пишуть NBC з посиланням на двох членів Конгресу та високопоставленого чиновника США.
Двоє українських пілотів наразі перебувають у США для оцінки їхніх навичок: американські колеги прагнуть визначити, скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати штурмовиками, зокрема винищувачами F-16.
За словами офіційних осіб, навички українців оцінюють на тренажерах на військовій базі США в Тусоні, штат Арізона, і незабаром до них можуть приєднатися ще 10 колег уже цього місяця. Також вони заявили, що ця програма має подвійну: покращити навички льотчиків і оцінити, скільки часу може зайняти відповідна програма навчання.
"Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", - зазначив представник адміністрації. Журналісти також ствердили, що подібні тренування знаменують перший такий випадок.
Двоє чиновників адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати літаками під час перебування в США.
Офіційний представник Колін Кал заявив комітету Палати представників у справах збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання F-16.
Він також сказав, що США "не розпочали навчання на F-16" і що терміни їхньої поставки "по суті такі самі", як і графік навчання, приблизно 18 місяців"
"Тож ви фактично не заощадите собі час, розпочавши навчання на ранній стадії нашої оцінки. І оскільки ми не прийняли рішення надати F-16, а також наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати їх на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають".
Інші офіційні особи з питань оборони США заявили, що навчання може бути скорочено до шести-дев'яти місяців, залежно від попередньої підготовки пілотів і знань про винищувачі.
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