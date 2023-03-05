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Двоє українських пілотів прибули в США для навчання на симуляторах винищувачів F-16, - NBC

5 березня, 2023 неділя
06:20
війна з Росією на фото F-16

Двоє пілотів з України перебувають в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюють на тренажерах літаків, зокрема F-16

Про це пишуть NBC з посиланням на двох членів Конгресу та високопоставленого чиновника США.

Двоє українських пілотів наразі перебувають у США для оцінки їхніх навичок: американські колеги прагнуть визначити, скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати штурмовиками, зокрема винищувачами F-16.

За словами офіційних осіб, навички українців оцінюють на тренажерах на військовій базі США в Тусоні, штат Арізона, і незабаром до них можуть приєднатися ще 10 колег уже цього місяця. Також вони заявили, що ця програма має подвійну: покращити навички льотчиків і оцінити, скільки часу може зайняти відповідна програма навчання.

"Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", - зазначив представник адміністрації. Журналісти також ствердили, що подібні тренування знаменують перший такий випадок.

Двоє чиновників адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати літаками під час перебування в США.  

Офіційний представник Колін Кал заявив комітету Палати представників у справах збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання F-16.

Він також сказав, що США "не розпочали навчання на F-16" і що терміни їхньої  поставки "по суті такі самі", як і графік навчання, приблизно 18 місяців"

"Тож ви фактично не заощадите собі час, розпочавши навчання на ранній стадії нашої оцінки. І оскільки ми не прийняли рішення надати F-16, а також наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати їх на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають".

Інші офіційні особи з питань оборони США заявили, що навчання може бути скорочено до шести-дев'яти місяців, залежно від попередньої підготовки пілотів і знань про винищувачі.  

  • 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
  • 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці. 
  • 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
  • На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
  • Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
  • Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії.
  • 3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.
  • Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.
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зброя
ЗСУ
США
F-16
зброя для України
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