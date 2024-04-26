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У Київтеплоенерго проводять обшуки. Компанія заявила, що роботу об’єкта заблоковано

26 квітня, 2024 п'ятниця
13:48
Кримінал Київтеплоенерго

26 квітня поліція та СБУ провели обшуки на підприємстві критичної інфраструктури КП "Київтеплоенерго". Компанія заявила, що працівників підприємства заблокували в будівлях і вони не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

"У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу", - заявили у компанії.

Енергетики кажуть, що "постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла".

За їхніми словами, втручання в управління критично важливими об’єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам.

"Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб’єкти столиці ворог не припиняє атакувати", - додали в Київтеплоенерго.

У підприємстві наголосили, що готові співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, аде закликали їх діяти відповідно до закону і умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

  • Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило про застосовання штрафу в розмірі 3% річних і нарахування інфляційних втрат до неплатників за теплову енергію, які тривалий час відмовляються сплачувати борг.
Теги:
Економіка
Україна
СБУ
поліція
Енергія
новини Києва
Енергетика
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