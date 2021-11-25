"Київтеплоенерго" повідомило про застосування до боржників за тепло штрафів у розмірі 3% річних

Про це йдеться на сайті "Київтеплоенерго".



За інформацією компанії, значна частина боржників за тепло в Києві - це власники житла в центрі міста площею від 100 кв. м.



"Саме до таких споживачів, які мають тривалий термін заборгованості, з літа цього року "Київтеплоенерго" змушене застосовувати санкції. Це, насамперед, один з антикризових заходів, що допоміг підприємству накопичити кошти для стабільного проходження опалювального сезону в умовах газової кризи", - йдеться у повідомленні.



Компанія посилається на ст. 625 Цивільного кодексу України, згідно з якою боржник, що прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлено договором або законом.



"Споживачі, які повністю сплачують заборгованість за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, в наступному розрахунковому періоді вже не отримають нарахувань 3% річних та інфляційних втрат", - наголосили в "Київтеплоенерго".



Застосування санкцій скасовується, якщо боржник підпише угоду з реструктуризації боргу на певний термін.



За інформацією підприємства, тільки за липень у результаті впровадження і застосування санкцій вдалося врегулювати питання заборгованості з 303 боржниками, тоді як у період з травня 2020 року по травень 2021 року таких боржників було вдвічі менше - 158.



Довідка: КП "Київтеплоенерго" - один із найбільших у Європі виробників теплової та електричної енергії, постачальник послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання для мешканців та підприємств Києва.

Нагадаємо, 19 жовтня на комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" відбулись обшуки із врученням підозр керівнику філії та підряднику.