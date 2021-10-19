У "Київтеплоенерго" пройшли обшуки, керівнику та підряднику повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, СП "Київські теплові мережі" комунального підприємства "Київтеплоенерго" уклало договір із приватним підприємством щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж від на вулиці Антонова у Солом’янському районі Києва.



У ході перевірки аудит КМДА та КП "Київекспертиза" встановив завищення вартості виконаних робіт та неефективне використання коштів через завищення використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн грн.



За результатами проведених слідчих дій директору СП "Київські теплові мережі" повідомлено про підозру в службовій недбалості, колишньому директору підрядної організації - у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Проведені слідчі дії не позначилися на роботі комунального підприємства – воно працює у звичному режимі, наголошують у прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки в Київзеленбуді за фактом розкрадання близько 800 тис. грн коштів територіальної громади Києва.

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