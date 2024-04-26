У Китаї під час виступу померла співачка, перечепившися через сукню та вдарившись головою

Про це повідомляє британське видання NTK.

У Чунцині, Китай, у будинку для літніх людей 12 квітня стався трагічний випадок. На святкування 90-річчя одного з мешканців запросили 31-річну вокалістку, імʼя якої не називається. Артистка виконала дві пісні, а потім перечепилася через своє вбрання та впала. У наслідок падіння дівчина вдарилася головою об сцену та лежала нерухомо.

У співачки зупинилося дихання, і співробітники будинку для літніх людей намагалися реанімувати її на очах у шокованого натовпу. Працівники, які організували шоу, робили їй непрямий масаж серця, коли вона лежала під прожекторами.

Артистку доставили до лікарні. Але, попри всі зусилля медиків, невдовзі після прибуття вона померла. Видання уточнює, що раніше того ж дня виконавиця жалілася на погане самопочуття.

Для встановлення точної причини смерті буде проведено експертизу.