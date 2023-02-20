Про це Резніков розповів у інтерв'ю Бабелю.

"Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність навчати наші екіпажі. А коли вони готові навчати, це означає, що далі лишаються технічні питання. Моє відчуття ― це питання місяців. І коли я кажу місяців, це один-два", - сказав Резніков.

Він зазначив, що при виборі літаків, які отримає Україна, треба відштовхуватись від того, винищувачів якої платформи найбільше у партнерів.

"До яких них є найбільше запчастин і всього, що потрібно для обслуговування. Які платформи будуть спроможні злітати й сідати на наших аеродромах, які системи ми швидше опануємо. Які системи дозволяють бачити не менше, ніж бачить Су-35 у росіян та які ракети можуть вражати на відстані 150 км і далі", - розповів Резніков.

Міністр оборони уточнив, що наразі остаточне рішення стосовно моделі винищувачів ще не ухвалено.

"Наш командувач Повітряних сил генерал Олещук каже, що підхід такий: найбільш оптимальними для нас були б Falcon-F-1, другі це Gripen, є британські, французькі й німецькі системи. Але остаточного рішення ще немає, його пропрацьовують експерти. Моє припущення — базовим буде якийсь один тип літака, а до нього в підтримку буде декілька інших", - підсумував Резніков.