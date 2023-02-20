"Вони дозріли": Резніков пообіцяв гарні новини про постачання Україні винищувачів
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці
Про це Резніков розповів у інтерв'ю Бабелю.
"Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність навчати наші екіпажі. А коли вони готові навчати, це означає, що далі лишаються технічні питання. Моє відчуття ― це питання місяців. І коли я кажу місяців, це один-два", - сказав Резніков.
Він зазначив, що при виборі літаків, які отримає Україна, треба відштовхуватись від того, винищувачів якої платформи найбільше у партнерів.
"До яких них є найбільше запчастин і всього, що потрібно для обслуговування. Які платформи будуть спроможні злітати й сідати на наших аеродромах, які системи ми швидше опануємо. Які системи дозволяють бачити не менше, ніж бачить Су-35 у росіян та які ракети можуть вражати на відстані 150 км і далі", - розповів Резніков.
Міністр оборони уточнив, що наразі остаточне рішення стосовно моделі винищувачів ще не ухвалено.
"Наш командувач Повітряних сил генерал Олещук каже, що підхід такий: найбільш оптимальними для нас були б Falcon-F-1, другі це Gripen, є британські, французькі й німецькі системи. Але остаточного рішення ще немає, його пропрацьовують експерти. Моє припущення — базовим буде якийсь один тип літака, а до нього в підтримку буде декілька інших", - підсумував Резніков.
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ.
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