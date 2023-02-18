Про це Воллес розповів у інтерв'ю Spiegel.

"Швидкого постачання винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть за шість місяців. Мине багато часу, перш ніж хтось надасть Україні винищувачі. Тим більше сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни. Такий консенсус серед західних партнерів", - сказав Воллес.

Водночас він запевнив, що у разі ухвалення політичного рішення, затримок із постачанням літаків не буде.

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення" - переконаний Воллес.