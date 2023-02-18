Британія передасть Україні сучасні винищувачі лише після війни, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ
Про це Воллес розповів у інтерв'ю Spiegel.
"Швидкого постачання винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть за шість місяців. Мине багато часу, перш ніж хтось надасть Україні винищувачі. Тим більше сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни. Такий консенсус серед західних партнерів", - сказав Воллес.
Водночас він запевнив, що у разі ухвалення політичного рішення, затримок із постачанням літаків не буде.
"Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення" - переконаний Воллес.
- 15 лютого Воллес заявив, що Британія не передаватиме Україні винищувачів.
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