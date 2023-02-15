Довелось би надсилати і своїх пілотів: Воллес заявив, що Британія не передаватиме Україні винищувачі
Британія не передаватиме Україні винищувачі. ЗСУ отримують тисячі ракет класу "земля-повітря", безпілотників і ракет великої дальності, що мають "однаковий ефект"
Про це сказав міністр оборони Британії Бен Воллес, передає ВВС.
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", - заявив він.
За його словами, якби британський уряд подарував винищувачі, йому також довелось би надати близько 200 військовослужбовців Королівських ВПС.
Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що країни-члени Альянсу не надсилатимуть своїх військових до України і не вступатимуть у пряму конфронтацію з РФ.
Воллес наголосив, що міжнародна спільнота надала Україні тисячі ракет класу "земля-повітря", безпілотників і ракет великої дальності. За його словами, ці види зброї мають "однаковий ефект".
- Раніше у Британії заявляли, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі. Там пояснили, що найшвидша програма навчання для пілота F-16 становить близько 35 місяців.
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