Про це сказав міністр оборони Британії Бен Воллес, передає ВВС.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", - заявив він.

За його словами, якби британський уряд подарував винищувачі, йому також довелось би надати близько 200 військовослужбовців Королівських ВПС.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що країни-члени Альянсу не надсилатимуть своїх військових до України і не вступатимуть у пряму конфронтацію з РФ.

Воллес наголосив, що міжнародна спільнота надала Україні тисячі ракет класу "земля-повітря", безпілотників і ракет великої дальності. За його словами, ці види зброї мають "однаковий ефект".