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У Британії заявили, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі

31 січня, 2023 вiвторок
15:13
Світ на фото F-16

Велика Британія не вважає доцільним надсилати свої винищувачі в Україну з огляду на тривалість навчання, яке мають пройти пілоти перед використанням цих літаків

Про це заявив у вівторок речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака, передає Reuters.

"Винищувачі Великої Британії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися на них літати. Зважаючи на це, ми вважаємо недоцільним відправляти ці літаки в Україну", – сказав він.

"Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками правильний підхід, на нашу думку", - додав речник.

  • Ексочільник Пентагону Марк Еспер закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
  • Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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