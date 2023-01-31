У Британії заявили, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі

Про це заявив у вівторок речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака, передає Reuters.

"Винищувачі Великої Британії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися на них літати. Зважаючи на це, ми вважаємо недоцільним відправляти ці літаки в Україну", – сказав він.

"Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками правильний підхід, на нашу думку", - додав речник.

Ексочільник Пентагону Марк Еспер закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.

Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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