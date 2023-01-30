У Польщі назвали умову передачі Україні винищувачів F-16

Про це 30 січня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", — сказав Моравецький, коментуючи ймовірність передачі Україні винищувачів F-16.

26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

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