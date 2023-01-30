У Польщі назвали умову передачі Україні винищувачів F-16
Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО. Ці літаки допоможуть ЗСУ відбивати можливий наступ Росії
Про це 30 січня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", — сказав Моравецький, коментуючи ймовірність передачі Україні винищувачів F-16.
- 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
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