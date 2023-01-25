У "списку побажань" України – західні винищувачі, – Резніков

Про це він заявив CNN у середу, 25 січня.

"Минулого року я надіслав Санта-Клаусу листівку зі списком побажань, і винищувачі також були в цьому списку", – сказав Резніков.

Водночас він додав, що першочерговим завданням є системи протиповітряної оборони, щоб уберегти населення від повітряних і ракетних ударів Росії.

"Ми повинні закрити наше небо, захистити небо, – сказав Резніков. – Це пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше озброєної техніки, танків, артилерійських систем, БПЛАі так далі, і так далі. У нас є люди, але нам потрібна зброя".

Резніков також процитував Вінстона Черчилля і сказав: "Дайте нам інструменти, ми закінчимо роботу".

В офісі президента України переконані, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на середину лютого, буде авіаційним.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що вже фактично визначено тип літака, який буде наданий Україні: готуються пілоти, персонал та інфраструктура.

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