У "списку побажань" України – західні винищувачі, – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі
Про це він заявив CNN у середу, 25 січня.
"Минулого року я надіслав Санта-Клаусу листівку зі списком побажань, і винищувачі також були в цьому списку", – сказав Резніков.
Водночас він додав, що першочерговим завданням є системи протиповітряної оборони, щоб уберегти населення від повітряних і ракетних ударів Росії.
"Ми повинні закрити наше небо, захистити небо, – сказав Резніков. – Це пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше озброєної техніки, танків, артилерійських систем, БПЛАі так далі, і так далі. У нас є люди, але нам потрібна зброя".
Резніков також процитував Вінстона Черчилля і сказав: "Дайте нам інструменти, ми закінчимо роботу".
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