Наступний Рамштайн буде авіаційним, - Офіс Зеленського
Наступне засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на середину лютого, буде авіаційним
Про це заступник керівника ОП Андрій Сибіга сказав в етері телемарафону.
"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний", – сказав Сибіга.
- Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.
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