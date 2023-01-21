Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Танки Leopard будуть в Україні, але публічна подача цього рішення все ще дискутується. За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки - це вже прорив", - підкреслив Юсов.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України також додав, що стосовно танків, ми ще не побачили остаточного оголошення публічного рішення, але консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", - зазначив Юсов.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі

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