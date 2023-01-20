У Рамштайні не узгодили постачання Україні танків Leopard 2
На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard"
Про це міністр оборони Німеччини заявив під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні.
"Враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим", - наголосив він.
Борис Пісторіус зазначив: раніше він наказав інспектувати стан танків Leopard у Німеччині і "неправильно" говорити про те, що Німеччина блокує поставки цієї техніки в Україну: є вагомі причини "за" і "проти", які висунули різні країни.
- Нагадаємо, Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.
- За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
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