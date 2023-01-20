У Рамштайні не узгодили постачання Україні танків Leopard 2

Про це міністр оборони Німеччини заявив під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні.

"Враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим", - наголосив він.

Борис Пісторіус зазначив: раніше він наказав інспектувати стан танків Leopard у Німеччині і "неправильно" говорити про те, що Німеччина блокує поставки цієї техніки в Україну: є вагомі причини "за" і "проти", які висунули різні країни.

Нагадаємо, Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

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