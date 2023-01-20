Словаччина та Чехія згодні поставити Україні їхні танки Leopard 2, - FAZ

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Посилаючись на інформацію з дипломатичних кіл, у FAZ зазначають: Словаччина та Чехія підтримують ідею постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва.

"У межах "кільцевого обміну" Німеччина погодилася замінити їх відремонтованими Leopard 2A4 у меншій кількості, тобто не найновішими версіями. Перші з цих танків були доставлені в Прагу і Братиславу в грудні, також вже почалося навчання екіпажу", - додали в газеті.

Нагадаємо, Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

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