Уряд ФРН не заперечує, аби Польща надіслала танки Leopard Україні
Речник німецького уряду, за даними SkyNews, заявив, що Польща може передати Україні танки Leopard без дозволу ФРН
Про це повідомили в SkyNews із посиланням на заяву речника уряду ФРН.
Зазначається, що Польща може відправити танки Leopard в Україну. Однак у відомстві додали: Німеччина не отримувала офіційний запит на це від Варшави.
"Німеччина володіє ліцензією на експорт основного бойового танка Leopard, тому офіційно має дозволити іншим країнам відправляти його за кордон", - ствердили в SkyNews.
- Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.
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