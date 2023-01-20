Уряд ФРН не заперечує, аби Польща надіслала танки Leopard Україні

Про це повідомили в SkyNews із посиланням на заяву речника уряду ФРН.

Зазначається, що Польща може відправити танки Leopard в Україну. Однак у відомстві додали: Німеччина не отримувала офіційний запит на це від Варшави.

"Німеччина володіє ліцензією на експорт основного бойового танка Leopard, тому офіційно має дозволити іншим країнам відправляти його за кордон", - ствердили в SkyNews.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

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