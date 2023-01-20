Про це пише CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Вказано, що на двосторонній зустрічі очільників Міноборони двох країн не було досягнуто згоди щодо передачі Україні танків.

"Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і "було би дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - зазначає видання.

Хоча, як повідомило неназване джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були "дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу" в питанні передачі танків.

Нагадаємо, що чергове засідання "Рамштайну" відбудеться 20 січня.

Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень.

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