США та Німеччина провели переговори щодо танків Leopard напередодні "Рамштайну", однак домовитись не змогли, - CNN
Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard
Про це пише CNN з посиланням на поінформовані джерела.
Вказано, що на двосторонній зустрічі очільників Міноборони двох країн не було досягнуто згоди щодо передачі Україні танків.
"Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і "було би дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - зазначає видання.
Хоча, як повідомило неназване джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були "дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу" в питанні передачі танків.
Нагадаємо, що чергове засідання "Рамштайну" відбудеться 20 січня.
Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.
- Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень.
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