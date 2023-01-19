Про це очільник оборонного відомства Литви заявив The Guardian.

За його словами, про це рішення буде оголошено на завтрашній зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - сказав міністр.

За словами Анушаускаса, загальна кількість танків, яку отримає Україна, досягне сотень.

Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.