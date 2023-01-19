Міністр оборони Литви анонсував передачу Україні "сотень" танків Leopard від кількох країн
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень
Про це очільник оборонного відомства Литви заявив The Guardian.
За його словами, про це рішення буде оголошено на завтрашній зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
"Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - сказав міністр.
За словами Анушаускаса, загальна кількість танків, яку отримає Україна, досягне сотень.
Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.
- Колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що найбільше танків Leopard Україні повинні передати країни, які розташовані далеко від лінії фронту. Він наголосив, що Німеччина й Іспанія можуть надати до 150 танків.
- Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.
- Фінляндія заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard.
- Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
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