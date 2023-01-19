Таку думку в коментарі Укрінформу висловив колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак.

"Найбільше танків мають надати Україні країни, розташовані якнайдалі від фронту. Польща перебуває на передній лінії, відтак вона не може дати багато танків. Але це можуть зробити Німеччина й Іспанія, яким далеко до фронту. Вони мають зробити найбільший внесок і разом передати приблизно 150 танків", – сказав Скшипчак.

Він зазначив, що формування міжнародної коаліції щодо передачі танків Україні здійснюється у правильному напрямку, але все відбувається "занадто повільно".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.

Фінляндія заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard.

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.