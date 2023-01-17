Фінляндія заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard
Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто сподівається, що рішення про поставку Україні танків Leopard буде прийнято. Його країна готова брати участь у поставках
Про це він сказав у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Reuters.
"Зараз ми ведемо інтенсивні дискусії щодо того, що ще ми можемо зробити як Європейський Союз, Північні країни, щоби допомогти Україні", — сказав Пекка Хаавісто.
"Триває дискусія щодо танків Leopard. Я сподіваюся, що це рішення буде прийнято, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", - додав він.
У вівторок союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоби він дозволив постачання німецьких танків Leopard в Україну перед надзвичайною зустріччю міністрів оборони в п'ятницю.
- Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
- Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
- Раніше Фінляндія казала, що може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.
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