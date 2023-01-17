Про це він сказав у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Reuters.

"Зараз ми ведемо інтенсивні дискусії щодо того, що ще ми можемо зробити як Європейський Союз, Північні країни, щоби допомогти Україні", — сказав Пекка Хаавісто.

"Триває дискусія щодо танків Leopard. Я сподіваюся, що це рішення буде прийнято, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", - додав він.

У вівторок союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоби він дозволив постачання німецьких танків Leopard в Україну перед надзвичайною зустріччю міністрів оборони в п'ятницю.

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.

Раніше Фінляндія казала, що може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.

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