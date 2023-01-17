В Іспанії заявили, що не розглядають передачу Україні танків Leopard
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки
Про це він сказав на Всесвітньому економічному форму в Давосі.
"Відправлення танків в Іспанії не розглядається", — сказав Альбарес під час дебатів із президентом Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою на форумі.
"Станом на сьогодні - ні", — наголосив міністр пізніше EL MUNDO, відповідаючи назапитання, чи готова Іспанія скерувати важке озброєння Україні.
При цьому він зазначив, що Іспанія підтримає заходи заради "найкращого для України".
- Фінляндія заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard.
- Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
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