Про це повідомляють у BBC.

20 січня розпочалася восьма зустріч міністрів оборони у контактній групі з питань оборони України в німецькому місті Рамштайн.

Відкрив засідання міністр оборони США Ллойд Остін, він пообіцяв Україні підтримку стільки, скільки це буде потрібно:

"Ми збираємось у неспокійний час, але ви бачите рішучість і єдність цієї контактної групи... Коли кілька місяців тому Путін почав своє безрозсудне вторгнення, він думав, що світ відвернеться. Він не розраховував на мужність українського народу...Російські війська посилили свої жахливі атаки, вбиваючи багатьох невинних українців", - зазначив він.

Голова Пентагону додав, що "це вирішальний момент для України та всього світу", підтверджуючи, що різні країни Європейського Союзу продовжують допомагати озброювати Україну. Він зазначив, що Німеччина надасть систему протиповітряної оборони Patriot, і додав, що інші країни, включаючи Францію, Канаду та Польщу, також допомагають.

Нагадаємо, Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів: туди увійшли ППО Avenger, додаткові Bradley, Stryker, боєприпаси до HIMARS.

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