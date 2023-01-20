ППО Avenger, додаткові Bradley, Stryker, боєприпаси до HIMARS: Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму $2,5 млрд
Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів
Про це повідомляє "Голос Америки".
До пакету допомоги увійшли 8 систем ППО Avenger, 59 додаткових бронемашин Bradley і 90 Stryker, 350 бронемашин Humvee, 53 машини із захистом від мін MRAP, боєприпаси до HIMARS, артилерії та багато іншого.
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