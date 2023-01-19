Про це повідомляє Associated Press.

"Вперше підтримка включатиме майже 100 бойових машин Stryker і щонайменше 50 броньованих машин Bradley, щоб дозволити українським силам швидше та безпечніше пересуватися на лінії фронту", - пишуть журналісти.

Однак, як вказує AP, цифри можуть змінитися, коли адміністрація Джо Байдена завершить обговорення пакета.

Окрім цього, очікується, що допомога також включатиме тисячі боєприпасів, зокрема ракети для систем ППО.

За інформацією джерел CNN, до списку також увійшли протимінні машини, відомі як MRAP.

Очікується, що пакет не буде включати танки або ракети дальнього радіуса дії, про які неодноразово просила Україна.

Проте, імовірно, США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів HIMARS, які постійно надавалися в останніх пакетах допомоги.

До слова, про черговий пакет буде оголошено за підсумками зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня. У ній візьмуть участь міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США готують один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, але про деталі не повідомлялось.

Також USAID заявили, що США нададуть Україні $125 млн на відновлення енергомережі після ударів РФ

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