США нададуть Україні $125 млн на відновлення енергомережі після ударів РФ

Про це інформує АР з посиланням на заяву голови Міжнародної допомоги розвитку США (USAID) Саманту Пауер.

Саманта Пауер оголосила про фінансування під час зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською.

Агентство США з міжнародного розвитку планує використати $125 млн для закупівлі резервної електроенергії для систем водопостачання та теплопостачання Києва. За ці кошти також поповнять запаси газових турбін, трансформаторів та іншого необхідного енергообладнання.

Повідомляється, що гроші надходять із додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

З жовтня армія РФ посилила удари по електричній та критичній інфраструктурах України.

Раніше від USAID доставили 1415 генераторів для забезпечення опалення та освітлення в школах, лікарнях та інших місцях по всій Україні. Також Агентство США інвестувало 55 мільйонів доларів в українську інфраструктуру теплопостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч із заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом: він анонсував небувалу фінансову підтримку для енергосектору України у 2023.

Уранці 14 січня жителі столиці чули звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили, що причиною стало займання на одному з об'єктів критичної інфраструктури області.