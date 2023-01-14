Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зазначив, що близько 6-ї ранку жителі Київщини чули вибухи: "на одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби".

Олексій Кулеба надав попередні дані, що минулося без постраждалих.

Раніше Олександр Павлюк, генерал-лейтенант, поінформував в телеграмі, що вибухи не пов'язані з військовими діями, загрозою з повітря чи роботою протиповітряної оборони. Він додав: росіяни також не ведуть наступальні дії з Півночі.

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі...Вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза - ви б почули сигнал тривоги", - написав він.

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що причину вибухів оголосять пізніше.

Нагадаємо, 13 січня на околицях столиці піротехніки знищували вибухонебезпечні предмети, жителів попереджали про можливі звуки вибухів.

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