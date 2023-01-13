На околицях Києва лунатимуть вибухи: працюватимуть сапери
13 січня на околицях столиці піротехніки знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Жителів попереджають про можливі звуки вибухів
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"На північних околицях Києва лунатимуть вибухи. Не панікуйте, це робота наших саперів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що сьогодні з 12:30 до 14:00 у Бучанському районі сапери ДСНС ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Також 13 січня розмінування проводитимуть у Вишгородському районі.
Жителів регіону попереджають про можливі звуки вибухів.
"Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - наголошують в КМВА.
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