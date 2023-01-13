На околицях Києва лунатимуть вибухи: працюватимуть сапери

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"На північних околицях Києва лунатимуть вибухи. Не панікуйте, це робота наших саперів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що сьогодні з 12:30 до 14:00 у Бучанському районі сапери ДСНС ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Також 13 січня розмінування проводитимуть у Вишгородському районі.

Жителів регіону попереджають про можливі звуки вибухів.

"Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - наголошують в КМВА.