Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив після зустрічі з заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом.

"Подякував Джеффрі за ефективну координацію роботи групи міжнародної підтримки України у форматі G7+ ("Енергетичний Рамштайн") та допомогу в нашій боротьбі на енергетичному фронті", - написав Герман Галущенко.

Він також зазначив, що цьогоріч Сполучені Штати нададуть Україні "небувалу фінансову підтримку" для відновлення енергосектору країни. Зокрема, відповідні фінанси вже закладено в держбюджет США.

Нагадаємо, 11 січня Укренерго звітувало, що обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління та відновлення енергосистеми після обстрілів РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb