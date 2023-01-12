США цьогоріч нададуть Україні небувалу підтримку для відновлення енергетики, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч із заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом: він анонсував небувалу фінансову підтримку для енергосектору України в 2023
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив після зустрічі з заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом.
"Подякував Джеффрі за ефективну координацію роботи групи міжнародної підтримки України у форматі G7+ ("Енергетичний Рамштайн") та допомогу в нашій боротьбі на енергетичному фронті", - написав Герман Галущенко.
Він також зазначив, що цьогоріч Сполучені Штати нададуть Україні "небувалу фінансову підтримку" для відновлення енергосектору країни. Зокрема, відповідні фінанси вже закладено в держбюджет США.
- Нагадаємо, 11 січня Укренерго звітувало, що обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління та відновлення енергосистеми після обстрілів РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.79Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе