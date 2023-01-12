Укренерго обіцяє покращення ситуації з електропостачанням на вихідні
Обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління та відновлення енергосистеми після обстрілів РФ
Про це під час телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - заявив він.
Кудрицький також додав, що наразі енергетики роблять все можливе, щоб збільшити обсяги генерації електроенергії.
- Нагадаємо, напередодні генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що наразі Київ отримує тільки 60% необхідної енергії, а енергосистема України переживає нестачу генерації через капітальні ремонти деяких енергооб'єктів
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