Укренерго обіцяє покращення ситуації з електропостачанням на вихідні

Про це під час телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - заявив він.

Кудрицький також додав, що наразі енергетики роблять все можливе, щоб збільшити обсяги генерації електроенергії.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що наразі Київ отримує тільки 60% необхідної енергії, а енергосистема України переживає нестачу генерації через капітальні ремонти деяких енергооб'єктів

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