Про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у facebook.

"Через стан мереж і генерації зараз на Київ дають ~60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму ~40% іде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок ОСРи розподілять серед нас з вами", - пояснює він.

Коваленко зазначив, що генерація вже давно не дорівнює потребам електроенергії. Окрім того, через похолодання збільшується споживання енергії, що перевантажує систему. За його словами, споживання нерівномірне протягом доби, обсяги дефіциту коливаються.

"Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю", - зазначив він.

Коваленко також розповів, що зараз деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти.

"Я знаю, ви зараз вголос питаєте, чому в такий складний час генерацію відправляють на капремонти. Відповідь у тому, що без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим. Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно", - пише він.

Гендиректор YASNO повідомив, що нестачу генерації намагаються балансувати за допомогою ГЕС, проте вони не можуть працювати цілодобово, що спричинило нічні виключення світла.

"І тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - йдеться у повідомленні.

У Києві через похолодання зростає рівень споживання електроенергії та кількість аварій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb