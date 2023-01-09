У Києві зростає рівень енергоспоживання та кількість аварій, - YASNO

Про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у facebook.

"Власне, все стається так, як ми і говорили: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах", - зазначив він.

Зокрема Коваленко також наголосив, що генерація електроенергії та самі мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. Так, на сьогодні в Україні зберігається суттєвий дефіцит генерації.

Також за словами гендиректора YASNO, кожна область отримує значні обмеження, економлять всі, і цими вихідними багато де графіки були більш жорсткими.

"Багато питань: як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення. Те, що на Новий рік ми не мали відключень - це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані", - зауважив Коваленко.

Окрім цього, за його словами, тоді була відключена низка виробничих потужностей у цілому по країні, щоб більше електроенергії пішло на населення. Зараз ж необхідно тримати баланс між населенням і бізнесом, оскільки без роботи останнього зупиниться економіка.

Крім того, сприяли погодні умови: 1-2 січня надворі було 11 градусів тепла, тоді як на сьогодні температура повітря знизилася до семи градусів морозу. "Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - пояснив гендиректор YASNO.

Він також підкреслив, що ремонтні роботи все ще тривають, не припинялися вони й під час святкувань. Зокрема, станом на сьогодні на капітальному ремонті перебуває один блок на Рівненській АЕС. До поточних ремонтів додаються також аварійні.

"Я розумію, що без світла тяжко, особливо, коли на Новий рік воно було кілька діб безперервно. Але зараз ми маємо економити", - додав Коваленко.

Нагадаємо: 6 січня генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що у ці вихідні на відключення світла вплинуть погодні умови.

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