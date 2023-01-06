Через погоду цього вікенду на киян чекають вимкнення світла за графіками, - гендиректор Yasno
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що у ці вихідні на відключення світла вплинуть погодні умови
Про це Коваленко написав у фейсбуці.
"Сьогодні Київ відключали за графіками. Зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання. Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання", - заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
За словами Коваленка, кожні -5 градусів - це +250 МВт до споживання електроенергії.
"Зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними. Пам'ятайте, що через морози можуть ставатися і локальні аварії. Тому будьте уважними. Обережно використовуйте електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу", - йдеться у повідомленні.
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