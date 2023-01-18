Про це повідомляють у CNN.

Очікується, що найближчими днями США оголосять про один зі своїх найбільших пакетів військової допомоги Україні. Попри те, що Україна просила надати сучасні танки, США поки що не будуть цього робити.

Поки що Штати ухиляються від надання Україні своїх танків Abrams, хоча Велика Британія та інші ключові союзники готуються надати танки, які можуть мати вирішальне значення у війні, оскільки Київ готується до можливого широкомасштабного російського контрнаступу.

Хоча американські посадовці публічно підтримують рішення союзників щодо танків, поки що жоден із них не дав зрозуміти, що адміністрація Джо Байдена може змінити свою думку і відправити американські танки Україні.

Генерал армії у відставці Роберт Абрамс – колишній командувач збройними силами США в Кореї, наголосив що чим довше США відкладають і сповільнюють рішення надати Україні танки, тим більше Штати втрачають дорогоцінного часу.

"Якщо врешті-решт через п’ять місяців ми скажемо: "Добре, добре, ми дамо їм кілька танків M1, виберіть свій варіант", - ми щойно втратили п’ять місяців часу на підготовку. Тож політичне рішення насправді має краще бути прийнято раніше, ніж пізніше", – сказав він.

Разом з тим у Пентагоні пояснюють, що рішення не давати Україні танки не пов’язане з побоюванням ескалації у відносинах з Росією чи ризиків потрапляння до Москви американського озброєння. Занепокоєння викликає те, наскільки складно експлуатувати й обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам.

5 січня у The Washington Post з посиланням на слова анонімного високопосадовця з адміністрації Байдена повідомили, що США виключають надсилання Україні бойових танків Abrams. У Білому домі пояснюють це технічними причинами. Танки нібито заважкі - важать 55 тонн - і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb