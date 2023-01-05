У США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова анонімного високопосадовця з адміністрації Байдена.

Зазначається, що США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини. У коментарі виданню чиновник зазначив, що танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

Також він додав, що танки Abrams надто важкі, можуть часто виходити з ладу і вимагають великого досвіду обслуговування.

"Бойові танки настільки важкі, що експрезиденту Дональду Трампу не дозволили включити цю техніку на святкування Дня незалежності США у 2019 році, оскільки їхні сталеві гусениці могли пошкодити дорожнє покриття", - додає видання.

4 січня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю ABC News заявив, що найближчим часом очікується відправлення в Україну американських БМП Bradley. Того ж дня Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України.

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