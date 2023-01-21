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Українські військові почнуть навчання на танках Leopard та Challenger

21 січня, 2023 субота
00:28
війна з Росією танк Challenger 2

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють "леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на "леопардах", - зазначив міністр.

Своєю чергою, посол України в Британії Вадим Пристайко розповів "Радіо Свобода", що українські військові найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.

"Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", – сказав він.

За словами Пристайка, "це не займе багато часу", адже, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

"Коли ми готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали – ще 20 тисяч), на це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше це й артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", – розповів посол.

Він додав, що британські танки вже готують для відправлення в Україну.

"Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від’їзду в Україну", – зазначив Пристайко.

  • Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
  • 16 січня Велика Британія оголосила про великий пакет військової допомоги Україні. До нього входять танки, бронетехніка, БПЛА й артснаряди.

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Олексій Резніков
зброя для України
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