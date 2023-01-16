Про це повідомили у міноборони Великої Британії.

"У рамках пакету значної військової допомоги для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну ескадрон танків Challenger 2", - повідомили у твіттері міністерства.

Як додав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, загалом до пакету допомоги від Великої Британії входять:

14 танків "Challenger 2";

30 гармат AS90;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

десятки БПЛА;

100.000 артилерійських снарядів;

100 "вдосконалених ракет";

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Виступаючи в Палаті громад, міністр оборони Британії Бен Воллес наголосив, що союзники України повинні "прискорити наші колективні зусилля, щоб різко, економічно та військово зберегти тиск" на Путіна. Він назвав новий пакет допомоги "найважливішим на сьогодні для прискорення успіху України".

Те, що Британія надасть Україні танки Challenger 2, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 14 січня підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

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