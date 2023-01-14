Британія передасть Україні ескадрон танків Challenger 2, - ЗМІ

Про це пише The Independent з посиланням на джерела.

Як зазначається, Ріші Сунак погодився відправити в Україну ескадрон танків. За неофіційними даними, до Східної Європи спершу доставлять 4 танки Challenger 2. Пізніше Велика Британія поставить ще вісім одиниць техніки.

The Independent, посилаючись на The Sun, передає, що джерело на Даунінґ-стріт повідомило: пан Сунак повідомить президента України Володимира Зеленського про план у суботу.

"Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що Велика Британія має дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни рівняння на полі бою", - мовиться в тексті.

Удень 13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

13 січня Financial Times писали, що речник уряду Великої Британії повідомив, що прем'єр країни Ріші Сунак звернувся до міністра оборони з проханням "пришвидшити підтримку України, включаючи надання танків".

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