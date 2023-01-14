Британія передасть Україні ескадрон танків Challenger 2, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, за даними видання The Independent, погодився доставити в Україну ескадрон танків та наказав негайно відправити перші 4 одиниці
Про це пише The Independent з посиланням на джерела.
Як зазначається, Ріші Сунак погодився відправити в Україну ескадрон танків. За неофіційними даними, до Східної Європи спершу доставлять 4 танки Challenger 2. Пізніше Велика Британія поставить ще вісім одиниць техніки.
The Independent, посилаючись на The Sun, передає, що джерело на Даунінґ-стріт повідомило: пан Сунак повідомить президента України Володимира Зеленського про план у суботу.
"Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що Велика Британія має дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни рівняння на полі бою", - мовиться в тексті.
- Удень 13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.
- 13 січня Financial Times писали, що речник уряду Великої Британії повідомив, що прем'єр країни Ріші Сунак звернувся до міністра оборони з проханням "пришвидшити підтримку України, включаючи надання танків".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе