Про це речниця уряду Німеччини Крістіане Хоффман сказала в коментарі Interia.

"Ми не кажемо ні передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту з цього приводу", - сказала вона.

Хоффман підкреслила, що німецька влада не отримувала жодних запитів від Польщі щодо можливості передачі "леопардів" Україні.

"У таких питаннях рішення приймаються разом з партнерами", - сказала представниця уряду ФРН і заперечила, що Німеччина чекала на позицію Вашингтона.