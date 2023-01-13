Німеччина стверджує, що не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard
Німеччина не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard. Перш ніж передавати зброю, країна має порадитись із партнерами
Про це речниця уряду Німеччини Крістіане Хоффман сказала в коментарі Interia.
"Ми не кажемо ні передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту з цього приводу", - сказала вона.
Хоффман підкреслила, що німецька влада не отримувала жодних запитів від Польщі щодо можливості передачі "леопардів" Україні.
"У таких питаннях рішення приймаються разом з партнерами", - сказала представниця уряду ФРН і заперечила, що Німеччина чекала на позицію Вашингтона.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.
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