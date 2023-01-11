Британія готова надати Україні бойові танки, - FT

Про це повідомляє The Financical Times.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України, за допомогою військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри", - заявив представник уряду.

Також повідомляється, що Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса попрацювати з партнерами наступними тижнями, аби обговорити, "як ще більше та швидше просунутись у підтримці України, включно з наданням танків".

Видання Evening Standart зазначає, що Британія розглядає можливість постачання 6 танків Challenger 2.

11 січня стало відомо, що Польща готова передати Україні роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції, а Литва надасть системи ППО.

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