Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії", - повідомив Юрій Ігнат.

Полковник Ігнат розповів, що авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах.

"Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів… Тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки (особового складу, - ред.), - розповів представник Повітряних Сил.

Юрій Ігнат пояснив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку авіаційних інженерів.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури — тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - зауважив полковник Ігнат.

Нагадаємо, в офісі президента України переконані, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на середину лютого, буде авіаційним.

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