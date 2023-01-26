Про це пише Politico.

Зазначається, що дебати ініціювали українські офіційні особи за підтримки урядів країн Балтії. Видання припускає, що дискусії, ймовірно, будуть навіть більш гарячими, ніж були щодо постачання танків, однак у Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею недоцільною. При цьому побоювання ескалації залишаються високими, підкреслили журналісти.

"Вашингтон заявив Києву, що постачання літаків на цей час неможливе. Там є червона лінія, але минулого літа в нас була червона лінія на HIMARS, проте їх передали. Потім це були бойові танки, їх також постачатимуть тепер", — сказав виданню неназваний дипломат.

Інший високопосадовець також зазначив, що союзники можуть обговорити питання передачі західних винищувачів Україні через два-три тижні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра заявив минулого тижня в голландському парламенті, що його Кабмін розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить Київ.

"Ми відкриті, немає табу", — сказав він.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня виключив передачу Україні бойової авіації.

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