Про це він сказав Spiegel.

"Я дуже рано дав зрозуміти, що йдеться не про бойову авіацію, і я роблю це й тут", — сказав політик.

"Ні за яких обставин ми не будемо надсилати наземні війська. Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Такого не було досі і не буде в майбутньому", – додав Шольц.

Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.

25 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні, адже не скеровує на фронт своїх солдатів і не передає літаки.