Шольц заявив, що Німеччина не надаватиме Україні бойову авіацію
Канцлер ФРН Олаф Шольц виключив передачу Україні бойової авіації. Також він наголосив, що Німеччина не відправлятиме на фронт своїх солдатів
Про це він сказав Spiegel.
"Я дуже рано дав зрозуміти, що йдеться не про бойову авіацію, і я роблю це й тут", — сказав політик.
"Ні за яких обставин ми не будемо надсилати наземні війська. Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Такого не було досі і не буде в майбутньому", – додав Шольц.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
- 25 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні, адже не скеровує на фронт своїх солдатів і не передає літаки.
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