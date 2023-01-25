Столтенберг: НАТО не є стороною війни, ми не відправляємо в Україну своїх солдатів
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні, адже не скеровує на фронт своїх солдатів і не передає літаки
Про це генсек НАТО заявив в інтерв'ю Welt.
"У перший день вторгнення НАТО вирішило підтримати Україну. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. НАТО не є стороною війни і залишиться таким. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків НАТО. Але ми їх підтримуємо озброєнням", - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що Росія напала на Україну, отже, це за своєю суттю "загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави".
"Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права", - наголосив генсек НАТО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що поставка Україні бойових танків не призведе до ескалації.
- Увечері 24 січня видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну.
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