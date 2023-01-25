Про це генсек НАТО заявив в інтерв'ю Welt.

"У перший день вторгнення НАТО вирішило підтримати Україну. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. НАТО не є стороною війни і залишиться таким. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків НАТО. Але ми їх підтримуємо озброєнням", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Росія напала на Україну, отже, це за своєю суттю "загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави".

"Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права", - наголосив генсек НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що поставка Україні бойових танків не призведе до ескалації.

Увечері 24 січня видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну.

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