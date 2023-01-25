Про це він сказав в інтерв'ю Welt.

Столтенберг підкреслив, що не поділяє побоювань деяких європейських політиків, що поставка бойових танків може призвести до ескалації.

"Зараз іде процес консультацій між союзниками щодо того, яке озброєння ми маємо постачати Україні. Але найголовніше пам’ятати, що це загарбницька війна, в якій Росія вторглася в незалежну країну. Звичайно, більшість війн закінчуються за столом переговорів. Але те, чого Україна може досягти в таких переговорах, залежить від її позиції на полі бою", - сказав генсек НАТО.

За його словами, перш за все Україна має залишатись суверенною та вільною країною.

"Це може здатися протиріччям, але нам потрібно прояснити ситуацію на полі бою, і тоді ми зможемо досягти рішення. Тому ми маємо доставити в Україну відповідну зброю", – наголосив Столтенберг.

Увечері 24 січня видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка відома своєю проросійською позицією, виступила проти передачі Україні важкого озброєння "задля уникнення ескалації".

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