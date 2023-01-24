Ле Пен виступила проти постачання Україні танків "задля уникнення ескалації"
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка відома своєю проросійською позицією, виступила проти передачі Україні важкого озброєння
Про це повідомляє Euractiv.
За словами Ле Пен, Франція і Захід не повинні відправляти важкі танки в Україну.
"Чи не зробить усе це війну ще гіршою?" - висловилася лідерка ультраправих.
Вона додала, що ескалація ризикує "інтернаціоналізувати конфлікт" і "відійти від мирного вирішення шляхом переговорів".
Зазначимо, що міністр збройних сил Себастьян Лекорню отримав від президента Франції Макрона доручення опрацювати можливість відправки в Україну танків Leclerc.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 24 січня заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння.
- 13 січня Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні.
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