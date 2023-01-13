Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні
У міністерстві збройних сил Франції підтвердили підтримку України та висловили сподівання доставити танки AMX-10 RC за два місяці
Про це інформує Reuters.
"Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців", - цитує видання заяву міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.
Про це йдеться в опублікованому матеріалі частини телефонної розмови напередодні, 12 січня, Себастьєна Лекорню з українським колегою Олексієм Резніковим.
Повідомляється, що Франція також підтвердила свою загальну підтримку Україні.
- 29 грудня 2022 року міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції.
- 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
- 5 січня Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що такі цілі, як БМП, БТР, довготривалі вогневі точки, не становлять для AMX-10 RC будь-яких складнощів.
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