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Головна Світ Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні

Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні

13 січня, 2023 п'ятниця
11:38
Світ колісний танк AMX-10 RC

У міністерстві збройних сил Франції підтвердили підтримку України та висловили сподівання доставити танки AMX-10 RC за два місяці

Про це інформує Reuters.

"Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців", - цитує видання заяву міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

Про це йдеться в опублікованому матеріалі частини телефонної розмови напередодні, 12 січня, Себастьєна Лекорню з українським колегою Олексієм Резніковим.

Повідомляється, що Франція також підтвердила свою загальну підтримку Україні.

  • 29 грудня  2022 року міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції.
  • 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
  • 5 січня Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що такі цілі, як БМП, БТР, довготривалі вогневі точки, не становлять для AMX-10 RC будь-яких складнощів.  

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