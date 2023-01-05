Про це він розказав в етері Еспресо.



"Коли ми говоримо про колісні танки AMX-10 RC, то є два моменти. По-перше, у самих збройних силах Франції вони не класифікуються як танки, а називаються колісні розвідувальні бойові машини. Однак, машину з гарматою калібром у 105 мм можемо називати танком. Щодо її можливостей, то треба розуміти, що вона створювалася у 70-х роках, а у 80-х роках вже з'явилася на озброєнні французької армії, потім проходила велику кількість модернізацій. Ця машина розрахована не під європейський театр військових дій, а для експедиційних операцій, війни патрулів", - пояснив військовий експерт.



Олег Катков додав, що у 90-х роках після модернізації AMX-10 RC було встановлено додаткове бронювання, тому що спочатку це була машина з алюмінієвою бронею і могла захищати лише від куль.



"Є специфіка цієї машини: вона колісна, має 105 мм гармату, яка використовує неуніфіковані боєприпаси, для неї існують спеціальні боєприпаси. Калібр AMX-10 RC не зможе пропалити броню російського танка, у лобовій проєкції ця машина боротися з танками не зможе. Однак, такі цілі, як БМП, БТР, довготривалі вогневі точки, не становлять для AMX-10 RC складнощів. Ми говоримо про колісну бойову машину, яка має чудову оперативну мобільність, але низьку прохідність на місцевості. З таких машин можна сформувати готові підрозділи та використовувати їх як оперативний резерв. Також AMX-10 RC може стати як засіб для кошмарення противника, тому що це розвідувальна машина, яка має чудовий комплекс переслідування та виявлення цілей. І нарешті, коли мова може піти про прориви, то це те, для чого ця машина взагалі створювалася – вихід у прорив та робота по тилах противника. І це основна функція AMX-10 RC, саме під таку задачу вона і створювалась", - зауважив Катков.

29 грудня 2022 року міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion

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